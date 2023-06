Escritora niteroiense premiada lança livro de contos

A escritora premiada Paula Vinagre vai lançar, no dia 08 de julho, das 17h às 21h, o seu 6º livro solo, “Mergulho em Mar Aberto”. O evento vai acontecer em uma livraria, que fica na Rua Miguel de Frias, 9, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.



A autora, que começou sua vida literária em 1985, disse que tem o dom de conversar com todos os tipos de linguagens literárias. "Apresento nesta obra mais um esmerado e delicado livro de contos, onde toda a minha maturidade estilística fica clara em cada história apresentada", afirmou Vinagre.

Segundo ela, “Mergulho em Mar Aberto”, foi publicado através de abordagens leves e lúdicas, trata assuntos relevantes e importantes como o Alzheimer, a preservação do meio ambiente, diferenças, luto, medos, resiliência, empatia, empoderamento feminino, entre outros temas.



"Psicologicamente espelhado a muitas realidades, o livro é repleto de fantasias e conflitos que poderão se fundir, facilmente, a narrativas reais, fazendo com que o leitor viva um profundo Mergulho em Mar Aberto", contou a escritora.





Sobre a autora:



Paula Vinagre é advogada e, desde muito cedo, dedicou-se à carreira de escritora. Em 1985, participou da antologia Escritores Brasileiros com sua poesia “E esse amor que não passa”. Em 2001 e 2009, lançou, respectivamente, os livros infantis “O Mucongo do Campo de São Bento” e “O Menino que sonhava com a Amazônia”. Em 2017, publicou o romance “Espelho da Alma”. Em 2018, participou da antologia de contos de terror 3:33 - A hora do Demônio com o seu conto “Nas teias da escuridão”. Em 2020, publicou a antologia de contos “O Mistério da Capa”, ganhadora do prêmio Reflexo Literário 2021 (1° lugar em melhor antologia e 2° lugar em melhor autor nacional) e, em 2022, o infantil “Nicolau e sua Turma”.