Deputado comemora na internet o aceite da Prefeitura aos seus recursos

O deputado Federal Dimas Gadelha (PT), logo após receber a confirmação da Prefeitura que a verba do seu gabinete vai entrar para ajudar a cidade, foi às redes sociais para comemorar. No fim de semana o parlamentar falou sobre os R$ 4,5 milhões que conseguiu, através de recursos indicados, e que a Prefeitura não havia sinalizado sobre o "aceite" para viabilizar o recebimento da verba.

"Depois de longos 30 dias tentando fazer todo tipo de contato só após a publicação de nossa denúncia a equipe técnica da Prefeitura de São Gonçalo, enfim, resolveu fazer contato e está agora em fase de aceite para garantir o recebimento dos recursos", afirmou o deputado.

Na publicação ele disse que vai divulgar os extratos bancários que comprovam da transferência dos recursos para os cofres públicos do município.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo disse que "No presente caso, a Prefeitura de São Gonçalo recebeu ofício físico e, após trâmite interno, iniciou as tratativas para a captação dos recursos a serem destinados, sem quaisquer prejuízos ou perda de prazos", disse o Executivo no texto.



Por fim, a Prefeitura informou que não há qualquer pendência do município nas plataformas do governo federal e nem qualquer possibilidade de perda de recursos para São Gonçalo. "A equipe técnica da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais monitora diariamente tais sistemas, já tendo conseguido captar mais de R$ 465 milhões na atual gestão, contra cerca de R$ 68 milhões das últimas gestões", concluiu o poder público na nota.