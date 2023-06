Diretoria do Sintronac toma posse com pautas políticas e econômicas

A diretoria reeleita do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) tomou posse no sábado (24/6), em cerimônia marcada por discursos, que apontaram a necessidade do fortalecimento das entidades de classe no País e uma maior participação dos trabalhadores nas decisões políticas e econômicas em níveis nacional, regional e municipal. O evento, realizado na sede social do Sintronac, em Niterói, recebeu, entre outras lideranças trabalhistas, o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Antônio Neto.



“Podemos dizer que fechamos os portões do inferno, mas ainda estamos no purgatório. É preciso fortalecer as entidades sindicais, pois os sindicatos são a última trincheira dos trabalhadores na luta por dignidade e direitos”, afirmou Neto, ao analisar a transição política do Brasil, com a posse de Luís Inácio Lula da Silva como presidente da República, e as relações trabalhistas.



O presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira, ressaltou a importância dos trabalhadores rodoviários para a vida das cidades e o bem-estar de seus moradores, destacando, no entanto, que a categoria geralmente é esquecida pelo poder público.



“Enfrentamos sozinhos uma pandemia, que provocou dezenas de mortes entre rodoviários e centenas de demissões. Não tivemos apoio de ninguém, embora a categoria tenha continuado a trabalhar em benefício da sociedade, mesmo no auge das infecções pelo coronavírus. O Sintronac, hoje, tem um papel fundamental, tanto na defesa dos interesses dos rodoviários, quanto na elaboração de políticas públicas para o setor de transporte, graças à expertise da própria categoria no desenvolvimento de uma cidade, seja pela fluidez de seu trânsito, ou mesmo pelo seu status econômico, pois o número de usuários de ônibus cresce ou decresce de acordo com os níveis de emprego, renda, Educação e Saúde”, analisou Rubens.



O mandato da diretoria empossada vai até 2029, conforme previsto no Estatuto do Sintronac. Além de lutar pela manutenção dos empregos e dos benefícios, entre eles a carga de trabalho diária de 7h, o sindicato terá como prioridade, na elaboração das políticas públicas para o setor, o estabelecimento da reposição da inflação acumulada nos últimos 12 meses anteriores à Data-Base da categoria, que é 1º de novembro, e mais um percentual de aumento real.



A posse da diretoria recebeu também a presidente da CSB-RJ, Maria Bárbara da Costa; o presidente da Federação dos Rodoviários do Rio de Janeiro, Antônio de Freitas Tristão; o coordenador da Associação Intersindical do Leste Fluminense, José Juvino, entre outras lideranças sindicais ligadas à entidade; e representantes dos sindicatos dos rodoviários do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense.