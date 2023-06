Professores realizam nova manifestação no Centro do Rio

Rio - Profissionais de educação da rede estadual realizaram um novo protesto na manhã desta terça-feira (27) no Centro do Rio. Em greve há 42 dias , os manifestantes se deslocaram pelo Viaduto dos Pracinhas, via de ligação entre a Avenida Francisco Bicalho e a Avenida Presidente Vargas, no sentido Candelária, provocando trânsito lento na região.De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa da pista precisou ser interditada. Houve reflexos no trânsito, nos acessos pelo Viaduto do Gasômetro, Ponte Rio-Niterói e Avenida Brasil. A Polícia Militar, Guarda Municipal e CET-Rio acompanharam o deslocamento.Após a Justiça determinar na terça-feira (20) o fim da greve sob multa diária de R$ 500 mil reais para o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio (Sepe), por ampla maioria, a categoria decidiu pela continuidade da greve , em assembleia realizada no dia seguinte, na quadra da São Clemente, na Cidade Nova. Jurídico do Sepe também entrou com recurso contra a liminar ganha pelo governo no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), além de entrar com uma ação para impedir o corte do ponto dos grevistas, com o uso, pela Seeduc, do código de falta sem justificativa, ao invés do “código de greve”.Nesta quarta-feira (28), haverá audiência de conciliação convocada pelo Tribunal, às 15h, com representantes do Sepe e do governo do estado. Por conta disso, o sindicato convocou vigília em frente ao TJ, ainda nesta terça-feira (27), a partir de 13h, com “sopão” ao final do dia. O ato continua na quarta-feira (28), a partir das 10h.Na quinta-feira (29), às 14h, haverá assembleia geral para discutir os rumos do movimento, na quadra da São Clemente, na Cidade Nova.