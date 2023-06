Ação conjunta encontra depósito de fios roubados na Zona Norte

Rio - Uma ação conjunta da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e das polícias Civil e Militar interditou um ferro-velho clandestino e apreendeu cerca de 20 toneladas de fios e cobre, armas, drogas e um caderno de anotações do tráfico em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (27). Segundo a PM, agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) encontraram o ponto de armazenamento nas proximidades da linha férrea.

Durante a ação, os agentes ainda localizaram 26 galos e sete cachorros que sofriam maus-tratos, sendo preciso acionar a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para fazer o resgate. O proprietário do ferro-velho não estava presente e ficou constatado que o local não tem alvará de funcionamento.

"Nós conseguimos apreender diversos fios, identificados, inclusive, por empresas concessionárias de prestação de serviços de telefonia. Além disso, nós resgatamos animais em péssimas condições e sofrendo maus-tratos. Vamos continuar trabalhando, especialmente em áreas que sofrem influência do crime organizado, como é o caso de Manguinhos", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Ainda durante as ações na região, foram encontradas peças de um bacamarte (arma de fogo de cano curto e largo) e farta quantidade de entorpecentes em uma outra edificação abandonada. Uma ligação clandestina de água também foi identificada pelos agentes.

Todo material apreendido foi para a Cidade da Polícia e ainda está sendo periciado. Depois, será enviado para o depósito da empresa de telefonia dona dos fios e cobre. Participaram da operação a Subsecretaria de Operações e Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Seop, Comlurb, Delegacia de Roubos e Furtos, Polícia Militar e Águas do Rio.