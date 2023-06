Operação conjunta combate roubos de rua em cidades do Norte Fluminense

Macaé - Com o intuito de combater os roubos de rua nas cidades de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus, as forças de segurança estão empenhadas em realizar ações que resultem em prisões em flagrante e no cumprimento de mandados de prisão contra criminosos habitualmente envolvidos nesse tipo de crime.



Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o 32º Batalhão de Polícia Militar teve início na segunda-feira (26) e se estenderá até a próxima sexta-feira (1). Essa iniciativa busca coibir e desarticular as quadrilhas e indivíduos que praticam roubos a pedestres, garantindo a segurança da população e proporcionando um ambiente mais tranquilo e seguro para os moradores dessas localidades.



As autoridades estão em constante monitoramento e investigação, visando identificar os grupos criminosos e seus integrantes, além de realizar operações estratégicas para efetuar as prisões necessárias. A parceria entre as forças policiais e a cooperação com a população são fundamentais nesse processo, pois fornecem informações cruciais para a identificação e captura dos criminosos.



A operação unifica delegacias, o Programa Segurança Presente e o batalhão policial para intensificar a presença e garantir a segurança da população. Todo o efetivo, incluindo agentes administrativos, estará empenhado 24h por dia em todos os pontos das cidades envolvidas. A ação conjunta visa combater o roubo de rua, incluindo roubos a pedestres, celulares e em coletivos.



As forças de segurança se voltam agora para o ladrão profissional, aquele criminoso que está todos os dias ameaçando a segurança e a vida de pessoas de bem em troca de um celular. Além da 123ª DP, outras unidades policiais também possuem mandados em aberto relacionados a indivíduos frequentemente envolvidos nesses delitos. Nos próximos dias, haverá um reforço no efetivo policial nas ruas, visando a prisão desses criminosos e sua consequente exclusão do convívio social, afirmou o delegado Pedro Emílio Braga.



As autoridades policiais reafirmam seu compromisso em trabalhar incansavelmente para garantir a segurança e a tranquilidade da população. Essa operação em curso é um exemplo claro dessa dedicação e empenho no combate à criminalidade, evidenciando a união das forças policiais na enfrentamento dos desafios e proteção da sociedade.



A participação da população é fundamental no combate ao crime. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações pode ser repassada anonimamente às autoridades competentes. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé, no número (22) 98831-8043. Sua colaboração é importante para tornar nossa comunidade mais segura.