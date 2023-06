Em SG Hospitais e Shoppings chamam a atenção para campanha do agasalho

Várias unidades de saúde estão engajadas na campanha do agasalho 2023. Até o final do próximo mês uma grande corrente de solidariedade está focada em arrecadar o máximo de roupas, calçados e cobertores que serão distribuídos nos abrigos localizados nas cidades onde os hospitais e UPAs estão instalados e também nas entidades cadastradas e atendidas pelo governo do Estado.



Os tonéis foram instalados em locais de visibilidade e fácil acesso dos funcionários e também dos pacientes, acompanhantes e familiares e público em geral, que abraçaram a campanha e vêm doando peças de roupas e cobertas.



O foco da campanha é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e ajudá-las a suportar o inverno com qualidade de vida, uma vez que o frio chegou mais cedo este ano.



Os interessados em participar da campanha pode procurar uma das unidades de saúde da sua região, de segunda a sexta-feira, entre às 8 e 19 horas. Na última semana a corrente de solidariedade garantiu calças, blusas, meias e cobertores.



Estão participando da Campanha do Agasalho os Hospitais Estaduais Alberto Torres, em São Gonçalo, João Batista Cáffaro, em Itaboraí, Roberto Chabo, em Araruama, Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, e Zilda Arns, em Volta Redonda. A UPA do Colubandê, em São Gonçalo, e o Instituto do Cérebro, no Rio, também integram a corrente de solidariedade.

Shopping's também entram no clima

Um Shopping de Alcântara e a Paróquia São Pedro do mesmo bairro também realizam uma campanha de arrecadação de agasalhos. Segundo os organizadores, entre os dias 19 de junho e 9 de julho, os visitantes poderão doar mantas, cobertores, roupas de frios e agasalhos para moradores em situação de rua.

"As doações podem ser entregues na caixa coletora da campanha, localizada no piso térreo, durante o horário de funcionamento do shopping, que é de segunda a sábado, das 9h às 21h. Os agasalhos arrecadados serão distribuídos para pessoas em vulnerabilidade social pelos voluntários da Paróquia São Pedro de Alcântara", afirmou o empreendimento. Doações serão entregues para pessoas em situação de rua



Já um Shopping do bairro Boa Vista a arrecadação de agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social será entre os dias 23 de junho e 23 de julho.

"As doações serão entregues ao Instituto Luz, que promove projetos sociais, cursos profissionalizantes e iniciativas para o cuidado da saúde mental. As doações de casacos, mantas, meias, calçados e cobertores podem ser depositadas na caixa coletora, localizada no segundo piso do shopping", concluiu o empreendimento na nota.