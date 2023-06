Prefeitura de Queimados abre vagas de curso preparatório gratuito para prova da Polícia Militar

Rio - A Prefeitura de Queimados lançou o projeto Prepara, que pretende oferecer aulas intensivas gratuitas aos moradores da cidade que estão inscritos no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e que não têm condições de pagar cursos particulares. Serão 200 vagas ofertadas e as inscrições já iniciaram na segunda-feira (26) e vão até o dia 17 de julho. As aulas acontecerão durante sete sábados, de 8h às 17h.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com OAB de Queimados e Secretaria Municipal de Comunicação Social. Os alunos matriculados terão aulas de todas as matérias exigidas no edital: português, matemática, direitos humanos, legislação, direito administrativo, direito penal e direito processual penal.

Além disso, para os inscritos que passarem na primeira fase da prova, o Prepara terá, na sequência, aulas de redação (exigida só para quem chegar à segunda fase), além de psicotécnico e teste de aptidão física.

O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer falou sobre a ação e destacou a conversa com o secretário de Polícia Militar.



"Estou empolgado com o Prepara, afinal, é uma ação que visa, além de pautas como emprego, atingir diretamente a segurança pública. Vamos dar condições aos morados que não possuem recursos para pagar um curso particular, chegar e disputar a vaga. O Cel. Luiz Henrique Pires me garantiu que o 24º BPM (Queimados) será um dos batalhões reforçados com os novos policiais", disse.

As matrículas acontecem na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua Papagaio, 732, Pacaembu, no Município de Queimados, na região Metropolitana do Rio. Os documentos necessários são: comprovante de inscrição no concurso, documento com foto e comprovante de residência.