Prorrogadas as inscrições para edital de R$ 1 milhão para profissionais negros

O Ministério da Cultura e a Preta Hub anunciaram a prorrogação, até 7 de julho, das inscrições para o edital que reconhecerá e potencializará artistas, coletivos e profissionais negros do campo da economia criativa. O projeto selecionará e premiará 150 iniciativas lideradas pela juventude negra no campo da economia criativa, sendo 100 trabalhos artísticos individuais e 50 por grupos ou coletivos nas categorias de: Música instrumental, Artes Cênicas, Artes visuais, Literatura, Audiovisual e Patrimônio imaterial. Para participar é necessário se autodeclarar negro e possuir trabalhos realizados (estreados ou lançados) exclusivamente no período pandêmico, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020.“A iniciativa surge para ressaltar a força criativa, inovadora e potente da comunidade negra no passado, presente e futuro. As inscrições estão abertas desde o dia 13 de maio, data na qual é marcada oficialmente pelo Dia da Abolição (inacabada) da Escravatura, que tem sido ressignificado pelos movimentos negros a cada ano que passa”, comenta Adriana Barbosa, CEO da Pretahub.A plataforma Pretas Potências, que já realizou festivais em anos anteriores, reconheceu jovens empreendedoras e fomentou jornadas de imersão de desenvolvimento pessoal para pessoas pretas, agora reforça o protagonismo e reconhece os saberes e fazeres de jovens que atuam nas indústrias criativas da cultura negra, dos bastidores, como equipe técnica a classe artística negra brasileira.O prêmio tem o total de R 1 milhão de reais. Os selecionados receberão prêmios de R$ 5 mil na categoria individual e R$ 10 mil na categoria de grupos ou coletivos. As propostas inscritas serão avaliadas por uma comissão curatorial e poderão habilitar-se como proponentes pessoas físicas ou pessoas jurídicas (com ou sem fins lucrativos, inclusive MEI), considerando-se nas categorias de Artista individual, Coletivo artístico ou Grupo.As inscrições poderão ser feitas pelo site . Para mais informações, leia o edital completo.