Morte de motorista de aplicativo na Zona Oeste é investigada pela Polícia Civil

motorista de aplicativo Leones Oliveira Rodrigues, de 31 anos, na tarde de segunda-feira (26), em Senador Camará, Zona Oeste do Rio. De acordo com um amigo próximo, que não quis se identificar, a vítima teria sido morta após se recusar a dar carona para os criminosos que o abordaram.



Ao DIA, o amigo disse, ainda, que os responsáveis pela morte de Leones o conheciam. "Se eles não conhecessem o Leones, não teriam deixado o corpo próximo à porta da casa dele", explica. O homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro do próprio carro na Rua Aurélio de Oliveira. A informação de que os responsáveis pelo assassinato conheciam a vítima não foi confirmada pela Polícia Civil.



Além de motorista de aplicativo, Leones também trabalhava como bombeiro civil e pastor, mas estava afastado da igreja. Através das rede sociais, amigos lamentaram a perda. "Que dia triste! O Léo era aquele cara alegre que onde chegava todo mundo amava, coração bom e um cara radiante. Sempre tive orgulho de ver o cara que você é, sempre te admirei muito", escreveu Marcelo Gomes, amigo de infância da vítima. Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do, Zona Oeste do Rio. De acordo com um amigo próximo, que não quis se identificar, a vítima teria sido morta após se recusar a dar carona para os criminosos que o abordaram.Ao, o amigo disse, ainda, que os responsáveis pela morte de Leones o conheciam. "Se eles não conhecessem o Leones, não teriam deixado o corpo próximo à porta da casa dele", explica. O homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro do próprio carro na Rua Aurélio de Oliveira. A informação de que os responsáveis pelo assassinato conheciam a vítima não foi confirmada pela Polícia Civil.Além de motorista de aplicativo, Leones também trabalhava como bombeiro civil e pastor, mas estava afastado da igreja. Através das rede sociais, amigos lamentaram a perda. "Que dia triste! O Léo era aquele cara alegre que onde chegava todo mundo amava, coração bom e um cara radiante. Sempre tive orgulho de ver o cara que você é, sempre te admirei muito", escreveu Marcelo Gomes, amigo de infância da vítima.

"Não dá para acreditar, Leo era um ser humano tão maravilhoso! Que Deus conforte o coração de toda família. Descanse em paz", escreveu outra amiga.

Policiais militares do 14º BPM (Bangu) e bombeiros do quartel de Guadalupe chegaram a ser acionados, mas Leones já estava sem vida. O corpo da vítima está no IML do Centro do Rio e parentes são aguardados para realizar a liberação.

A Polícia Civil informou que familiares já foram ouvidos e testemunhas ainda vão prestar depoimento. A investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos.

Leones deixa mulher e um filho de 3 anos.