Suspeito morre e outro fica ferido após perseguição terminar em acidente na Zona Oeste

Rio - Uma perseguição entre policiais militares e dois suspeitos terminou em um acidente na Avenida Cesário de Melo, em Santa Cruz, Zona Oeste, nesta terça-feira (27). Segundo a PM, durante a fuga, os homens colidiram com um poste. Um dos suspeitos ficou ferido e o outro morreu no local.



Ainda de acordo com a corporação, a perseguição iniciou após agentes do 27º BPM (Santa Cruz) realizarem um cerco a fim de deter a dupla que estava roubando uma carga de cigarros na região. Após o acidente, os policiais isolaram a área e solicitaram socorro aos feridos.

Segundo testemunhas, os suspeitos fugiam em alta velocidade pela pista do BRT. Antes do acidente, houve ainda uma troca de tiros com os PMs. O carro ficou destruído e no para-brisa é possível ver marcas de tiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 10h44 e ao chegarem no local um homem foi encontrado já sem vida no banco de carona do veículo. Enquanto o segundo suspeito foi socorrido por equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Ambos ainda não foram identificados. A Delegacia de Homicídios foi acionada.

Segundo o Centro de Operações Rio, devido a ocorrência policial, a Avenida Cesário de Melo, em Santa Cruz, ficou temporariamente interditada, em ambos os sentidos, na altura da estação BRT Cesarão II. No momento, a via está com uma faixa liberada para o tráfego no sentido Campo Grande e segue interditada no sentido Sepetiba. Equipes da Guarda Municipal e da Rioluz estão no local.