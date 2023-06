Prefeitura finaliza obra de recuperação de encosta na Penha

Rio - A prefeitura concluiu uma obra de contenção de encostas na Rua Frei Gaspar, no Morro da Paz, na Penha, Zona Norte da cidade. A operação foi realizada para reduzir os riscos que a região vinha apresentando devido a alterações no terreno, conforme mapeamento realizado. Os investimentos chegaram a R$ 3,5 milhões.



Para estabilizar a área e garantir a segurança das residências, os técnicos da Fundação Geo-Rio realizaram a construção de uma cortina ancorada de 24 metros quadrados. Uma grelha de 13 metros quadrados foi implantada para sustentar um enorme bloco rochoso que estava instável e apresentava risco de rolamento. Para estabilizar outra rocha com risco de queda, a estrutura recebeu dois contrafortes chumbados e ancorados.



O terreno também recebeu revestimento em concreto (250 metros quadrados), muro de impacto (130 metros) e canaleta de drenagem (40 metros). Por fim, foi feito o desmonte de blocos rochosos que apresentavam perigo.





Segundo a Geo-Rio, as intervenções também vão melhorar a capacidade de escoamento de água e dificultar a ocorrência de erosões e deslizamentos em períodos de chuvas intensas.