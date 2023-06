Servidores do Governo do Estado do Rio receberão pagamento do décimo terceiro na próxima sexta-feira

Os servidores do estado do Rio de Janeiro irão receber a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira (30). A antecipação foi anunciada ainda no início do ano e confirmada pelo governo nesta terça-feira (26).

O valor da folha, que reúne 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, será de R$ 1,6 bilhão. A primeira parcela do 13º costuma ser paga no dia 30 de novembro. A segunda parcela está prevista para o dia 20 de dezembro, como o habitual.

''A antecipação dessa parcela do 13º salário, pelo terceiro ano seguido, é possível graças ao nosso compromisso de gerir os recursos públicos com planejamento, seriedade e responsabilidade'', afirmou o governador Cláudio Castro.



A antecipação vem sem os descontos previstos em lei, como o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária.

''O estado vem empreendendo todos os esforços necessários para honrar os seus compromissos com servidores e fornecedores, é uma prioridade desta gestão'', destacou o secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Lobo.

Funcionários municipais também recebem

Assim como os servidores estaduais, quem trabalha para a Prefeitura do Rio também receberá um adiantamento da primeira parcela do abono natalino na próxima segunda-feira (3).

Serão beneficiados cerca de 165 mil servidores públicos ativos da Administração Direta, Fundacional e Autárquica, inativos e pensionistas.

A administração municipal cita que com o equilíbrio das contas públicas e todos os esforços feitos na atual gestão, desde 2021 a Prefeitura conseguiu voltar a pagar os servidores no 2º dia útil do mês seguinte e antecipar a primeira parcela do 13º salário no meio do ano.