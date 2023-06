Polícia apreende mais de 200 kg de carne durante fiscalização em açougue

Rio - Policiais da Delegacia do Consumir (Decon) apreenderam cerca de 200 kg de carne imprópria para consumo após fiscalização em um açougue, nesta segunda-feira (26), em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante.

A ação aconteceu após uma denúncia de que o estabelecimento vendia carnes estragadas. No local, os agentes confirmaram a comercialização de carnes bovinas, suínas e aves em condições precárias de conservação.



Segundo a Civil, as carnes estavam descongeladas e as peças armazenadas na câmara fria estavam fora das condições de higiene.

O dono do açougue foi encaminhado à Decon, onde foi autuado por crime contra as relações de consumo.