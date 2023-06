Brasileiro que assassinou três homens em situação de rua é condenado a 63 anos de prisão em Barcelona

O brasileiro que matou três homens que viviam nas ruas de Barcelona, em 2020, foi condenado a 63 anos de prisão, informou a Justiça espanhola nesta terça-feira, 27.



"O júri considera culpado, por unanimidade, por três assassinatos e, por maioria, de três crimes contra a integridade moral com atenuante da dependência química", escreveu no Twitter o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC), após o julgamento em Barcelona.



"O cumprimento máximo será de 40 anos de prisão", afirmou o TSJC sobre este julgamento que começou em 12 de junho e no qual o acusado já havia admitido sua culpa. No acordo que chegou com o Ministério Público, o acusado aceitou uma pena de 63 anos de prisão.

Entre o moradores de rua assassinados havia um marroquino, de 23 anos, um espanhol, 67, e um francês, 32, explicou à AFP a Arrels Fundació (Fundação Raízes), uma associação catalã que cuida de pessoas que vivem nas ruas e que atuou como assistente de acusação no julgamento.



Os três assassinatos ocorreram no decorrer de 11 dias em abril de 2020, em locais centrais de Barcelona, e o suspeito foi detido nesse mesmo mês.



Segundo o promotor, o acusado tirou a vida das três pessoas "enquanto dormiam na via pública, se aproveitando de sua vulnerabilidade e da impossibilidade de pedir ajuda devido a situação de emergência e confinamento da população", informou o TSJC.



Após sua detenção, a polícia catalã destacou a violência "desmedida e gratuita" que usou contra suas vítimas.



A Espanha decretou estado de emergência pela pandemia de covid em 14 de março de 2020, dando início ao confinamento total da população, que durou um mês, seguido pela imposição de rígidas restrições aos deslocamentos até maio de 2021.



Segundo o último balanço da Arrels, de 2022, mais de 1.200 pessoas vivem nas ruas em Barcelona e, desde 2015 até então, mais de 400 morreram devido ao frio, doenças ou violência.