Escola de samba Tradição promove competição para escolher musa

Rio - A escola de samba Tradição abriu inscrições, nesta terça-feira (27), para o concurso que irá eleger uma musa para o próximo Carnaval. A competição terá duas eliminatórias. Em breve, a agremiação prometer anunciar a data da final.



A votação será realizada em duas partes que valerão pontos: presencial e on-line. As etapas presenciais serão avaliadas por um corpo de jurados formado por celebridades, personalidades do Carnaval, jornalistas, rainhas de bateria e integrantes da diretoria.



Já os votos on-line serão validados pelo perfil da escola no Instagram @gres_tradicao. Desta forma, o público poderá participar de enquetes e escolher a sua favorita.

As interessadas poderão se inscrever, gratuitamente, enviando os dados para imprensagrestradicao@gmail.com, até o dia 5 de julho. O regulamento está disponível, também, na rede socialA vencedora ganhará a fantasia e assistência de mídia e promoção, além de prêmios especiais que serão divulgados na primeira etapa presencial do concurso. O calendário, com as datas de cada evento, ainda será finalizado.Raphaela Nascimento, presidente da Azul e Branca, explica que esta competição tem como foco valorizar o sonho de fazer parte do elenco. "Muitas meninas sonham em ser musas. Passistas de várias escolas e também da Tradição possuem o desejo de brilhar com esse posto. E esse sonho será uma realidade. Iremos eleger uma musa e faremos de tudo para transformá-la em uma diva do Condor. Estou muito feliz em poder honrar minha comunidade, valorizar o samba e revelar talentos", afirmou.A Tradição será a sétima escola a desfilar pela Série Prata no dia 6 de fevereiro