Suspeito de atirar contra jogador de vôlei que tentava urinar na rua é preso em Copacabana

Rio - Cláudio José dos Santos, conhecido como Tailandês ou Lutador, acusado atirar contra um jogador de vôlei em Copacabana, foi preso nesta terça-feira (27) por agentes da Polícia Civil. De acordo com registro da 12ª DP (Copacabana), o caso aconteceu em fevereiro, na Rua Belfort Roxo, próximo à praia, quando o suspeito e outros dois homens atacaram a vítima.

O disparo aconteceu após uma discussão entre o grupo, que aparentava estar alcoolizado e se incomodou ao ver o jogador de vôlei tentar urinar na rua. A conduta teria causado insatisfação no trio, incluindo Cláudio, que partiram para agressão contra a vítima.

A briga se estende pela calçada. O jogador chega a ter sua camisa rasgada e derruba um dos agressores pelo menos duas vezes. Por fim, quando tenta fugir, Cláudio aparece com a arma em punho e dispara. O tiro atravessou a mão da vítima, que conseguiu fugir do local. Toda a movimentação foi flagrada por câmeras de segurança de imóveis da rua sem saída, que fica ao lado da Praça do Lido.

Segundo a Polícia Civil, foi com essas imagens que os investigadores identificaram os três suspeitos da tentativa de homicídio contra a vítima. Outros dois homens suspeitos, identificados como Luciano da Motta Branco, o Branquinho, e Johnny Vieira Mutti, o Jota, já são considerados foragidos da Justiça.

Os investigadores informaram ainda que todos os envolvidos possuem anotações criminais, inclusive por outros homicídios. O autor do disparo, preso na operação, também é responsável pelo homicídio de uma mulher em situação de rua, em 2017, ficando preso por quatro anos até sair da prisão em liberdade condicional.



Em nota, a Polícia Civil informou que segue em diligencias para localizar e prender os demais criminosos. Todos os envolvidos vão responder por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte e disparo de arma de fogo.