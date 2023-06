Empresas pretendem contratar mais no 3º trimestre, aponta pesquisa

Após um cenário de incertezas no Brasil e no mundo no primeiro semestre do ano, a Pesquisa de Expectativa de Emprego – Q3 2023, estudo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup, revela uma alta na intenção de contratações no âmbito nacional e global para o 3° trimestre do ano, com empregadores apontando maior estabilidade. O levantamento mostra que a expectativa de emprego no Brasil para o período — calculada subtraindo-se empregadores que planejam fazer reduções na equipe daqueles que planejam contratar — é de +33%, 12 pontos percentuais a mais que no trimestre anterior. Já a porcentagem de empregadores que planejam contratar aumentou de 46% (trimestre anterior) para 47% (atual), enquanto aqueles que esperam reduzir o volume de contratações caiu de 21% para 15%.

O levantamento traz, ainda, a intenção de contratação por regiões do Brasil. Os grandes destaques ficaram para Minas Gerais, com o melhor índice (40%), à frente do Rio de Janeiro (33%). São Paulo aparece empatado com outras regiões (31%).



Entre os setores com maior demanda de posições no país estão os de Energia & Serviços de Utilidade Pública (50% das organizações no setor esperam contratar), seguido por Serviços de Comunicação (44%), Tecnologia da Informação (41%) e Assistência Médica & Ciências da Vida (35%). Já no cenário global, o setor de TI lidera o ranking de contratações (39%), seguido pelo setor de Energia & Serviços de Utilidade Pública (34%), Finanças & Imobiliário (31%) e Indústrias e Materiais.

Micro e pequenas empresas fazem planos

O estudo também analisou a intenção de contratação por porte de empresas, e nas micro e pequenas há uma expectativa de crescimento significativo em comparação ao último trimestre. Entre as microempresas, a expectativa de contratação é de 22%, e 27% para as pequenas, um progresso de 11% e 12% respectivamente. Já entre as médias e as grandes empresas, a expectativa de contratação é de 32% e 37%.



“Após incertezas de todo início de ano, ainda mais com mudanças de governo, a pesquisa mostrou que as companhias conseguiram se estabelecer e ampliar as contratações, desde as grandes até as microempresas. O setor de TI apresentou uma queda no indicador, mas a demanda ainda existe e os empregadores seguem com dificuldade de fechar posições nessa área. No geral, as expectativas de contratação são positivas”, destaca Nilson Pereira, Country Manager do ManpowerGroup Brasil.



A próxima edição da pesquisa será divulgada em setembro e reportará as expectativas de contratações para o quarto e último trimestre do ano.