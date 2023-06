Prefeitura promove feira multicultural com foco em empreendedores imigrantes e refugiados

Rio - Um grande evento multicultural dedicado a imigrantes e refugiados empreendedores vai agitar o pátio da sede da Prefeitura, na Cidade Nova, nesta quarta-feira (28), de 09h às 17h. Promovido pela Secretaria Municipal Especial de Cidadania, a Feira Multicultural Refúgio em Foco vai reunir cerca de 20 barracas com empreendedores de diversas nacionalidades, como Angola, Argentina, Colômbia, Congo, Chile, Senegal e Venezuela. Todos eles residem no Rio.

Haverá roupas com estampas exclusivas e a preços acessíveis, objetos de decoração e acessórios, como bolsas e carteiras, e peças em artesanato, como bijuterias em trançados, peças em aço e também com pedras naturais e macramê.



"Ações como a feira Refúgio em Foco promovem mais integração e visibilidade para a população de refugiados e imigrantes que vivem em nossa cidade. O evento se firma na agenda cultural e de eventos do Rio", analisa o secretário municipal de Cidadania do Rio, Renato Moura.



Outro destaque é a gastronomia e seus vastos e diferenciados sabores, originários, dos mais diversos países. As barracas vão oferecer refeições, lanches, petiscos, sobremesas e comidas típicas.



Para aqueles que ainda não conhecem, a dica é provar o saboroso patacon colombiano, espécie de panqueca com massa à base de banana e recheios variados, de carne ou frango. As empanadas, argentinas ou chilenas, também já são um sucesso, assim como a arepa venezuelana, com massa à base de farinha de milho e recheios diversos.

Além disso, tem a famosa cocada do John, feita na hora pelo colombiano, com coco fresco e na opção com maracujá.



A ação faz parte das celebrações pelo Mês do Refúgio em Foco.