Motorista de aplicativo morto na Zona Oeste foi encontrado com mãos e pés amarrados

encontrado morto com um tiro na cabeça, nesta segunda-feira (26), próximo ao local onde morava, na Rua Aurélio de Oliveira, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, estava no banco de trás do próprio carro, com as mãos e os pés amarrados. Rio - O motorista de aplicativo Leones Oliveira Rodrigues, de 30 anos,, nesta segunda-feira (26), próximo ao local onde morava, na Rua Aurélio de Oliveira, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, estava no banco de trás do próprio carro, com as mãos e os pés amarrados.

De acordo com Marcelo José Rodrigues, pai da vítima, Leones havia saído para trabalhar no último domingo (25), como costumava fazer, mas a partir das 23h não respondeu mais. "O carro que ele usava era o meu e eu acompanhava porque tinha rastreador. Ele parou 1h da manhã (de segunda-feira) na porta da casa dele, achei que tinha chegado e estava dormindo", explicou.

Marcelo ficou preocupado porque Leones havia dito que tinha uma corrida agendada para segunda-feira (26) de manhã. "Mandei uma mensagem, mas ele não respondeu, achei que poderia estar muito cansado e dormido demais", explicou.

A pedido do pai, a irmã de Leones foi até a casa para checar se estava tudo bem. "Ela me ligou desesperada. O carro estava abandonado um pouco mais a frente e ele estava amarrado com um tiro na cabeça", contou o pai emocionado.

Marcelo disse, ainda, que o motorista não tinha problemas com ninguém e que era, carinhosamente, chamado de 'sorriso'. "A família inteira está abalada e destruída. Se a pessoa está doente ou seguindo o caminho errado, você espera, mas o moleque só trabalhava. Era um homem de 1,90 m, mas bobão e de sorriso fácil. Ele brincava o tempo todo e o apelido dele era sorriso porque ele ria de tudo", lembrou Marcelo.



Leones havia acabado de concluir o curso de bombeiro civil e também trabalhava como motorista de aplicativo, para complementar a renda. "Ele estava feliz demais, tínhamos acabado de consertar o carro e tudo estava dando certo", afirmou Marcelo.

vítima teria sido morta após se recusar a dar carona para os criminosos que o abordaram. Ao DIA, o amigo disse, ainda, que os responsáveis pela morte de Leones o conheciam. "Se eles não conhecessem o Leones, não teriam deixado o corpo próximo à porta da casa dele", explicou. A informação de que os responsáveis pelo assassinato conheciam a vítima não foi confirmada pela Polícia Civil. De acordo com um amigo próximo, que não quis se identificar, aque o abordaram. Ao, o amigo disse, ainda, que os responsáveis pela morte de Leones o conheciam. "Se eles não conhecessem o Leones, não teriam deixado o corpo próximo à porta da casa dele", explicou. A informação de que os responsáveis pelo assassinato conheciam a vítima não foi confirmada pela Polícia Civil.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que familiares já foram ouvidos e testemunhas ainda vão prestar depoimento. A investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos.

Leones deixa um filho de 3 anos. Ainda não há informações sobre o sepultamento do motorista.