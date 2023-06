Filme que exalta sambistas da Zona Oeste ganha exibição gratuita em Realengo

Rio - O documentário "Samba do Desterro", que destaca a força de rodas de samba da Zona Oeste do Rio, além de exaltar o talento de artistas da região, terá uma exibição especial nesta terça-feira (27), às 18h, ao lado do Viaduto de Realengo, com entrada franca. A ação faz parte do projeto "Cinemão", que leva a sétima arte para diversas comunidades.



Incrito no Festival do Rio, o filme poderá ser visto no Espaço Cultural Arlindo Cruz. Em seguida, haverá uma grande roda de samba para celebrar a exibição para os moradores.



A obra reúne depoimentos de artistas que tiveram em suas trajetórias forte conexão com bairros como Bangu, Padre Miguel e Realengo. São eles: Jorge Aragão, Sereno, André Renato, Tiãozinho da Mocidade, Jotabê, Leci Brandão, Babi Cruz, Nilze Carvalho, Glória Bonfim, Luiz Ayrão, Nelson Curtume, Moacyr Luz e Wilson Moreira.



"O objetivo era dar luz para esta região e ouvir estas pessoas que tanto contribuem, são tão representativas. Basicamente era isso. Qual é o resultado dessas pessoas juntas? É, a partir daí, a gente se depara com um grande manancial de cultura, de saberes e ver que um filme, e percebeu que um corte de 72 minutos de um longa era insuficiente. Vamos alimentar uma série com dez episódios”, conta Marcelo Gularte, diretor do filme, que recebeu o convite do idealizador, Wanderson Luna.