Governo do Rio convoca 443 novos professores; profissionais de educação seguem em greve

Rio - O governador Cláudio Castro autorizou, nesta terça-feira (27), a convocação de 443 professores aprovados nos concursos da Secretaria de Estado de Educação do Rio (Seeduc) entre 2013 e 2014. A medida, publicada no Diário Oficial, atende parte de uma das reivindicações dos profissionais que estão em greve há mais de 40 dias.

"A convocação dos novos professores é fundamental para garantir o acesso e a permanência de nossos jovens em sala de aula. É também o resultado do comprometimento do governador Cláudio Castro com os aprovados nesses concursos", disse a secretária da pasta, Roberta Barreto.

A direção do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio (Sepe-RJ) avalia essa convocação como uma conquista da greve e entende que a paralisação ganha força.

Em conversa com o DIA, o professor de Geografia Diogo Oliveira, integrante da direção do Sepe-Niterói, afirmou que a chamada de novos concursados é uma importante demanda dos grevistas. No entanto, ele entende que a medida não é suficiente.

"Essa convocação não é, nem de longe, suficiente para a carência de profissionais da educação que enfrentamos: faltam mais de 10 mil professores na rede estadual. Além disso, o Estado não convocou, dos editais de 2013 e 2014, nenhum inspetor de alunos até agora, função importantíssima que temos perdido nas escolas. Outro problema: como a carência de profissionais da educação é enorme, além de mais convocações dos concursos de 2013 e 2014, precisamos de novo concurso, não só para professores, como para equipe técnico pedagógica e para funcionários administrativos. Não há concurso para funcionários administrativos desde 1993, então temos enorme carência de inspetores de alunos, porteiros, agentes administrativos, cozinheiras escolares e serventes", disse.

Na manhã desta terça (27), a classe realizou um protesto no Centro do Rio após o Tribunal de Justiça determinar o fim da greve sob multa diária de R$ 500 mil. O Sepe entrou com recurso contra a liminar.

Uma audiência de conciliação entre o Governo do Rio e o sindicato está marcada para esta quarta-feira (28), às 15h. Na quinta (29) haverá uma nova assembleia geral do Sepe para discutir os rumos do movimento, na quadra da São Clemente, na Cidade Nova.

Os profissionais de educação iniciaram a greve no dia 17 de maio e tem três principais reivindicações: pagamento do piso nacional do magistério, determinado pelo Governo Federal em 2008; reajuste salarial dos funcionários administrativos e revogação do Novo Ensino Médio.