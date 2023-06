Mulher ferida é deixada na porta de hospital em Itaboraí

Rio - Uma mulher baleada, de 53 anos, que não teve a identidade revelada, foi deixada, neste sábado (24), na porta do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí. Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.



Segundo testemunhas, a mulher foi conduzida à unidade de saúde por homens em um carro. O grupo deixou a vítima na porta e fugiu da unidade, por volta das 19h, sem dar qualquer informação.



A unidade divulgou, no domingo (25), um boletim informando que a mulher se encontrava no CTI, em estado grave. O seu estado de saúde atual não foi divulgado, até o momento.



A 71ª DP (Itaboraí) informou que investiga o caso.