Prefeitura do Rio promove ação de coleta de sangue em parceria com Hemorio

Rio - A Secretaria Municipal de Cidadania vai promover, em parceria com o Hemorio, uma ação de coleta de sangue, nesta quinta-feira (29), na sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova. A iniciativa faz parte do programa de coletas externas e visa aumentar o número de bolsas. O ponto de coleta vai funcionar de 10h às 15h para atender a todos os doadores voluntários.



"Ações como essa são fundamentais para incentivar a doação de sangue e ampliar os estoques da cidade. Convidamos a população para participar. Doar sangue também é um ato de cidadania, que pode salvar vidas", afirma o secretário de Cidadania Renato Moura.



Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50Kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável.



Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12h antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. Lembrando que a perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto houver uso da peça.



Mais informações podem ser obtidas pelo Disque Sangue, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.