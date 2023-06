Ação contra venda ilegal de quentinhas é realizada na Zona Sul do Rio

Rio - A Guarda Municipal do Rio realizou, na manhã desta terça-feira (27), uma operação de ordenamento urbano e fiscalização no bairro da Lagoa, Zona Sul do Rio. O objetivo da ação foi coibir o comércio irregular de quentinhas na região.

A equipe do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) estiveram na Avenida Epitácio Pessoa, onde autuaram oito veículos estacionados de maneira irregular. O valor da multa foi de R$ 195,23 e os motoristas perderam cinco pontos na carteira. Os agentes também apreenderam uma placa que anunciava a venda ilegal de quentinhas.