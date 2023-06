Apenas no primeiro semestre, BNDES já financiou mais exportações que em 2022

O setor empresarial e industrial voltou a encontrar no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) um parceiro para vendas ao exterior. Nos primeiros seis meses do ano, o BNDES financiou US$ 670 milhões (cerca de R$ 3,1 bilhões) em exportações, contra US$ 168 milhões do mesmo período do ano passado.



A marca registrada nos primeiros seis meses do ano já supera todo o investimento feito na rubrica exportações em 2022, que totalizou US$ 627 milhões. “Se a gente for resumir numa única frase, seria: ‘o BNDES voltou’. O setor empresarial, industrial, que não teve o BNDES como parceiro nos últimos tempos, agora tem novamente”, afirmou José Luís Gordon, diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior do BNDES.



A expectativa do banco é que até dezembro esse montante chegue a US$ 1,4 bilhão. “A intenção desse governo é atuar para ajudar as empresas brasileiras a ganhar mercado, porque isso gera emprego, renda e divisas”, completou José Luís Gordon.



Um exemplo recente dessa nova realidade foi a aprovação de financiamento para a exportação de 11 jatos comerciais E-175 da Embraer para a empresa aérea americana Alaska, quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos, que atende mais de 120 destinos em toda a América do Norte e Central, incluindo Havaí, Canadá, México, Costa Rica e Belize.



As aeronaves serão entregues entre 2023 e 2024 para a Horizon, subsidiária da Alaska, em um contrato comercial previamente celebrado com a Embraer. Esse é o primeiro financiamento do BNDES à exportação de aeronaves para a Alaska Air Group, empresa que opera duas companhias aéreas: Alaska Airlines Inc. (“Alaska Airlines”) e Horizon Air Industries (“Horizon”).



O financiamento, da ordem de R$ 1,3 bilhão, cobre uma parcela do investimento total da Alaska na compra dos aviões, e se dá por meio do BNDES Exim Pós-embarque, com desembolsos realizados em reais no Brasil em favor da Embraer. A Horizon (importadora) assume o compromisso de pagamento em dólares ao BNDES, gerando divisas nessa moeda para o Brasil.