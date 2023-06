Instituto TIM abre inscrições para programa de formação de startups universitárias

Nesta terça-feira, 27, comemora-se o Dia Internacional da Pequena e Média Empresa. Para estimular e dar ferramentas para que jovens sonhadores surjam ainda no ambiente universitário, o Instituto TIM abriu inscrições para a oitava edição do Academic Working Capital (AWC). Desde que foi lançado, em 2015, o AWC já formou 114 startups no Brasil. Voltado para estudantes de todo o país, a iniciativa busca transformar trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, em produtos ou startups de base tecnológica, permitindo que esses alunos deixem a universidade não apenas com o diploma, mas também com uma empresa debaixo do braço.



O projeto oferece apoio financeiro, orientação de negócios e recursos técnicos para impulsionar o desenvolvimento de ideias inovadoras. Os interessados em participar do programa têm até domigo, 2 de julho, para fazer a inscrição. pelo site awc.institutotim.org.br.



Desde o seu lançamento em 2015, o AWC apoiou cerca de 200 iniciativas inovadoras, envolvendo mais de 500 estudantes de 70 universidades em todo o país. O programa impulsionou a criação de 114 startups, incluindo projetos premiados pela ONU, como o Aqualuz, que torna potável a água de poços ou cisternas por meio da radiação solar.





O AWC terá atividades presenciais em São Paulo, com workshops e a uma feira de investimentos, onde os estudantes apresentam seus projetos para profissionais do mercado e investidores-anjo. Os interessados podem se inscrever pelo site awc.institutotim.org.br. Podem participar estudantes de qualquer área de graduação, com iniciativas voltadas para soluções tecnológicas ou de inovação em saúde, educação, geração de renda, tecnologia, comunicação, mobilidade, ou qualquer outro campo.