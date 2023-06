Foragido da Justiça é preso com moto roubada e pistola

Um homem, de 28 anos, foragido da Justiça por porte ilegal de arma de fogo, foi preso na segunda-feira (26) em Resende. O caso aconteceu no bairro Vila Julieta.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes estavam em patrulhamento quando o suspeito fugiu em uma motocicleta em alta velocidade. Ele foi perseguido, perdeu o controle e caiu.



Com ele, os agentes encontraram uma pistola calibre 380 com 20 munições. Por conta dos ferimentos da queda, ele foi atendido no Hospital de Emergência de Resende, quando tentou subornar os policiais.



Depois, ele foi encaminhado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi constatado que a moto havia sido roubada no mesmo dia. Também foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo.



O mandado foi cumprido e ele ainda foi autuado por receptação e corrupção ativa. A moto foi devolvida ao proprietário, que já havia registrado o roubo.