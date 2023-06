Matheus Gonche é convocado para os Jogos Pan-Americanos de Santigo

O nadador olímpico Matheus Gonche foi convocado nesta terça-feira (27) para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A competição será disputada entre os dias 21 e 25 de outubro.



O atleta, natural de Resende, garantiu a vaga com a participação nos Jogos Pan-Americanos da Juventude, disputados no ano passado. Ao todo, 43 nomes foram convocados para a disputa do Pan. Esta será a primeira edição absoluta de Matheus, que está garantido para nadar os 200 metros borboleta.



Gonche declarou que já treinando para buscar uma medalha na competição. "A convocação oficial dá sempre aquele gás e desperta um sentimento de gratidão e muito trabalho pela frente. Meu objetivo é continuar treinando para chegar bem no Chile e representar o Brasil da melhor forma", afirmou.