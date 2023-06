Governo faz megaoperação para transferir seis presos de alta periculosidade para presídio federal

Rio - O Governo do Estado do Rio realizou na manhã desta terça-feira (27) uma megaoperação para transferir seis presos do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste, para um presídio federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ação atende a um pedido da gestão Cláudio Castro para retirar 31 criminosos considerados de alta periculosidade, por três anos, do Rio.



De acordo com o planejamento, foram transferidos nesta leva: Alexandre Jorge do Nascimento, o 'Jason', que é suspeito de matar 40 pessoas na Baixada; Alexandre Silva de Almeida, o 'Solinha', ex-integrante da milícia do Zinho e atua em Campo Grande, na Zona Oeste; André Costa Bastos, o 'Boto', apontado como um dos chefes da milícia na região de Jacarepaguá e Recreio.

Além deles, completam a lista Luís Carlos Moraes de Souza, o 'Monstrão', chefe do tráfico de favelas de Macaé e do Morro do Urubu, com atuação também na Favela das Malvinas e na Nova Holanda; Marcelo de Almeida Farias Sterque, o 'Marcelinho Merendiba', que fugiu de Bangu em janeiro e foi recapturado em abril; e Rodrigo dos Santos, o 'Latrell', ex-integrante da milícia do Zinho, principal braço armado do grupo.

Parte do grupo foi levado de helicóptero de Bangu 3 até a base aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Enquanto outra parte foi levada em comboio pela Avenida Brasil, até o local. A operação contou com reforço no policiamento.



Para a ação, foram utilizados dois helicópteros da Polícia Militar. Uma das aeronaves foi usada no monitoramento aéreo do trajeto até o aeroporto. Os demais 25 presos, segundo o governo, devem permanecer apenados em selas de isolamento no presídio de Bangu 1 enquanto a Justiça não autoriza sua transferência.

Liminar

Na semana passada, sete dos integrantes dessa lista de transferência solicitada pelo governo tiveram decisões liminares acatadas que adiaram sua transferência. Com isso, esses condenados devem ser mantidos na unidade do Complexo de Bangu.



Entre eles estão Marco Antônio Pereira Firmino Da Silva, o 'My Thor'; Charles Silva Batista, o 'Charles do Lixão'; Anderson Venâncio Nobre de Souza, o 'Piu'; Luiz Fernando do Nascimento Ferreira, o 'Nando do Bacalhau'; Robson Aguiar Ferreira, o 'Binho'; e Samuel de Freitas e Silva, o 'Samuca'.