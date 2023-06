Itatiaia abre inscrições para a Educação de Jovens e Adultos

A Secretaria de Educação de Itatiaia abriu as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30, nas secretarias dos colégios Fernando Octávio Xavier, em Penedo; Reinaldo Maia Souto, no Centro; e Wagner Guimarães, no bairro Campo Alegre. O prazo é até o dia 10 de julho.



Para se inscrever é preciso apresentar carteira de identidade, CPF, duas fotos 3×4, declaração de transferência (original) ou histórico escolar (original), comprovante de residência e certificado de reservista (no caso dos homens).



Outras informações podem ser adquiridas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, na Rua São José, nº 210, Centro, ou pelos telefones (24) 3352-6741 e 3352-6742.