Jovem é preso suspeito de tráfico de drogas em Resende

Um jovem, de 21 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu nesta terça-feira (27) no bairro Toyota I.



Segundo a Polícia Militar (PM), ao ver os agentes o suspeito jogou uma sacola no telhado de uma residência e fugiu.



Ele foi capturado próximo ao local com um celular. Dentro da sacola, foram apreendidos 70 pinos de cocaína.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende, onde ele foi autuado por tráfico de drogas.