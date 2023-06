Homem é preso durante roubo a carga estimada em mais de R$ 480 mil na Avenida Brasil

Rio - Policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) prenderam, nesta terça-feira (27), um homem durante um roubo de carga na Avenida Brasil, em frente à Fiocruz, em Manguinhos, Zona Norte do Rio. O motorista foi resgatado ileso, e a carga de minérios, que segundo a vítima possuía valor estimado de R$ 487.296, recuperada.



Em conjunto com equipes do Batalhão de Vias Expressas e da UPP Manguinhos, os agentes receberam a denúncia de um roubo em andamento na via. Os policiais realizaram um cerco na região, e localizaram o suspeito, durante a tentativa de assalto. Após a abordagem, um revólver foi apreendido.



A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).