Escola das Artes realiza sarau de encerramento do semestre

A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, em Resende, mantida pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, realiza o Sarau de Encerramento do semestre, nesta quarta-feira (28) no Porão das Artes, a partir das 18h.



As apresentações serão com os alunos e professores do curso de Música que concluíram o módulo 2. A Escola das Artes apresenta espetáculos de violão, baixo, teclado, guitarra, flauta doce, e coral infantil e adulto.



Os espetáculos serão ministrados pelos professores Lígia Soares, Beto Oliveira, Alan Pierre, André Storte e Chuck Bones. A entrada é de graça.