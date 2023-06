Missa marca o dia do padroeiro da cidade, São João Batista

Uma missa campal foi realizada na noite do último sábado, 24/6, em comemoração ao dia do padroeiro da cidade, São João Batista. O chefe do executivo municipal, Dr. João, participou do rito religioso realizado na Praça da Matriz.



“Uma multidão prestigiou esse evento religioso maravilhoso que vai se transformar em uma referência cultural para todo o estado do Rio de Janeiro. São João de Meriti não poderia ter outro santo como seu padroeiro. João Batista foi um homem lutador, bravo e espirituoso que nasceu por um milagre de Deus. Viva São João Batista! Viva São João de Meriti”, afirmou o prefeito Dr. João.



A missa foi ministrada pelo Frei Paulo Roberto Pereira, ministro provincial da Província Franciscana da Imaculada Conceição, de São Paulo.



Missa campal em comemoração ao dia do padroeiro da cidade, São João Batista Edgar Maciel

A Paróquia São João Batista, mais conhecida como Igreja da Matriz, também celebrou os 376 anos de construção do templo. A solenidade contou também com a participação do deputado estadual Valdecy da Saúde, do deputado federal Bebeto da Veggi, de vereadores e da maioria do secretariado.