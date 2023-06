Equipe do programa "Melhor em Casa" acompanha bebê mesquitense de seis meses

A família da pequena Luara, de apenas 6 meses de idade, está recebendo acompanhamento domiciliar com profissionais da saúde do programa “Melhor em Casa” de Mesquita. O serviço proporciona tratamentos humanizados à população mesquitense.



Desde que nasceu, a pequena convive em hospitais, devido a complicações no parto. Com isso, os pais da menina se revezavam para estar sempre ao lado da filha. No entanto, recentemente, o tão esperado momento aconteceu: a família entrou reunida pelas portas da casa, no Banco de Areia.



A empolgação de apresentar a verdadeira definição de lar à bebê tomou conta dos pais, Ângelo Magalhães e Brenda dos Santos, de 21 e 22 anos, respectivamente. “Cuidar dela no hospital é bem diferente de cuidar em casa. Acredito que vamos poder dar conforto a ela. Isso sem contar com a presença dos familiares, que também estavam aguardando essa chegada”, conta a mãe, Brenda.



A menina estava hospitalizada em Volta Redonda. Ela foi transportada para Mesquita por uma das novas ambulâncias do Samu, entregues pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em fevereiro.



Para eternizar o momento especial, Ângelo vestiu uma fantasia de super-herói junto à expectativa de viver novos capítulos da história. “A tendência é que as coisas melhorem agora. Porque a rotina estava sendo muito cansativa para nós, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Vamos nos organizar para poder cuidar dela com a ajuda da equipe do 'Melhor em Casa'”, revela o jovem.

Agora, a bebê será acompanhada pelos profissionais do programa Melhor em Casa, o que inclui médico, fisioterapeuta, enfermeiro, fonoaudiólogo, dentista, psicóloga, nutricionista, técnico de enfermagem e assistente social. Os serviços são distribuídos de forma a atender as especificidades de cada paciente. Além disso, o cuidado da Luara se estenderá aos profissionais da Clínica da Família Banco de Areia, a partir da aplicação de vacinas e tratamentos básicos.



"Iremos acompanhá-los o tempo que for necessário, com todo o suporte que eles precisarem. Incluindo os cuidados médicos e os tratamentos com os remédios. Essas questões são da nossa responsabilidade", explica Lúcia Maria, enfermeira do programa.