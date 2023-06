Festa junina tradicional voltada para as crianças agita o Shopping Grande Rio

No próximo fim de semana, o Shopping Grande Rio vai promover o Arraiá Kids, um evento junino voltado para as crianças e toda a família. A festa reunirá muita diversão, quitutes deliciosos e brincadeiras.



Barraquinhas vão oferecer os quitutes típicos juninos, como cocadas, cuscuz, bolo de milho, maçã do amor e muito mais. A festa acontece nos dias 1 e 2 de julho, a partir das 13h, acesso pela portaria A.



Os presentes terão a oportunidade de assistir a diferentes performances de dança e apresentações de quadrilhas que vão desfilar pelo shopping.



Para as crianças, haverá muitas brincadeiras típicas como corrida do saco, dança da laranja e corrida de colher. A entrada é gratuita.