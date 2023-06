Mesquita convida para XI Conferência Municipal de Assistência Social

Com o tema "Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos", o município de Mesquita convida para a XI Conferência Municipal de Assistência Social.



As propostas que serão apresentadas foram definidas a partir das pré-conferências. Isso porque cada uma focou em um eixo, estabelecido pelo Governo Federal, e trouxe debates distintos.



"Por isso é muito importante a participação da sociedade civil e dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Debater políticas públicas de Assistência Social precisa ser em conjunto com quem está na ponta e com quem é diretamente impactado por elas", frisa Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social.



O evento será realizado no Centro Cultural Mister Watkins, que fica na rua Armando Sales Teixeira 57, no Centro. A mesa de abertura está prevista para iniciar às 9h, mas a recepção e credenciamento acontecem a partir das 8h.



Além da própria subsecretária, participarão da palestra magna Simone Tourino, superintendente de Políticas para Pessoa Idosa da Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado, e Erika Rangel, subsecretária de Administração da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.