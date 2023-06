Polícia Federal faz operação contra fraudes bancárias na Zona Oeste

Rio - A Polícia Federal com apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) realiza, nesta quarta-feira (28), uma operação para combater uma organização criminosa dedicada à prática de fraudes bancárias eletrônicas. Na ação, os agentes buscam cumprir três mandados de busca e apreensão em residências localizadas em Santa Cruz e Cosmos, na Zona Oeste.



Segundo as investigações, o grupo de repressão a crimes contra a Caixa Econômica Federal (GCEF/PF/RJ) identificou três pessoas que emprestaram suas contas bancárias para a realização de fraudes bancárias eletrônicas que causam prejuízo anual multimilionário à instituição.



Nos últimos anos, a Polícia Federal e a Febraban detectaram um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais emprestam suas contas bancárias, mediante pagamento. Este lucro fácil, com a cessão das contas para receber transações fraudulentas possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Tais pessoas são conhecidas, no jargão policial, como “Laranjas”.



A operação faz parte do Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal e a Febraban, vigente desde outubro de 2017, consolidando-se como referência interna e internacional de cooperação público/privada no combate às fraudes bancárias eletrônicas.



A PF alerta ainda que emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime, além de provocar um dano considerável às vítimas. A ação tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas.



As penas para os crimes investigados podem chegar até oito anos de prisão, mais multas, e ainda serem agravadas se os crimes forem praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil, ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável.