Polícia Civil e MP fazem operação contra quadrilha especializada em sequestro e extorsão

Rio - Agentes da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam, nesta quarta-feira (28), a operação conjunta "Market Fake", que tem como alvo uma quadrilha especializada em extorsão mediante sequestro. Até o momento, 28 pessoas foram presas.



A ação tem como objetivo o cumprimento de 54 mandados de prisão e 55 de busca e apreensão contra a organização criminosa. Segundo os as investigações, a quadrilha atua em Belford Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti e outros municípios da Baixada Fluminense, além da capital, São Gonçalo e outras cidades da Região Metropolitana.

Ainda de acordo com as investigações, os criminosos publicaram falsos anúncios de compra e venda de veículos na internet e, ao marcarem encontro para a negociação, as vítimas eram sequestradas e levadas para o interior de comunidades.No local, os sequestradores obrigaram as vítimas a entrarem em contato com familiares e exigiam transferências de valores por meio de pix. Pelo menos 35 vítimas de diversos municípios do estado foram identificadas.Os alvos da operação foram identificados por meio do levantamento de informações de inteligência e depoimentos das vítimas dos casos que foram registrados. Os integrantes da organização criminosa também foram denunciados por roubo majorado e sequestro relâmpago.Segundo o MP, a investigação revelou que a organização criminosa é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, estabelecida entre os mais de 50 integrantes, tendo lesado no mínimo 50 vítimas, deixando um prejuízo estimado em mais de R$ 600 mil. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa, que acatou integralmente os pedidos do MPRJ.A operação está sendo realizada por policiais civis da 58ª DP (Posse) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ. Agentes do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) também participam da ação.