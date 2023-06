PM atua em mais de quinze comunidades das zonas Norte e Oeste do Rio

Rio - Policiais militares realizam, na manhã desta quarta-feira (28), ações em 18 comunidades das zonas Norte e Oeste da cidade. Segundo a PM, um suspeito ficou ferido durante um confronto em Cordovil, na Zona Norte.

A equipe do 16° BPM (Olaria) faz uma operação nas comunidades Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, em Cordovil. Em nota, a Polícia Militar informou que, após um patrulhamento na Rua Jorge Coelho, os agentes foram atacados por criminosos e precisaram reagir. Um suspeito foi ferido e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Com ele, foram apreendidos um fuzil, munições e um colete balístico.

Também na Zona Norte, militares do 41° BPM (Irajá) atuam nos Complexos do Chapadão e da Pedreira, além das comunidades Az de Ouro, Proença Rosa, Juramento, Malvina e Para Pedro. Nestas, ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Na Zona Oeste, policiais do 27° BPM (Santa Cruz) estão nas comunidades do Antares, Cesarão, Três Pontes e Aço. Já a equipe do 14° BPM (Gericinó) opera no Jardim Novo, 77, Light e Minha Deusa. De acordo com o perfil Fogo Cruzado, às 7h47, tiros foram ouvidos nas comunidades da Light e do Jardim Novo.

