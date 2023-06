Agenda FAN: Animação vai estar em alta em Niterói neste fim de semana

A Fanfarra vai levar o clima de carnaval para o Parque Palmir Silva e a feira no Ingá vai reunir comidas típicas das festas juninas no próximo domingo (02). Essas são algumas atividades da Fundação de Artes de Niterói (FAN), que promete animar o próximo fim de semana em Niterói.

"A Caravana da Sinfônica Ambulante, a fanfarra mais querida dos niteroienses, desembarca no domingo (02) no Parque Palmir Silva, no Barreto. No Solar do Jambeiro, acontece no mesmo dia o “Arraiá da Feira Atípica”, que tem como objetivo apoiar pessoas com deficiência, junta música, gastronomia, artesanato e brincadeiras típicas", afirma a Fundação no texto.

A programação de início tem a Caravana da Sinfônica Ambulante que vai chegar ao Barreto. De acordo com a FAN, essa será a segunda apresentação neste domingo, a partir das 10h. "Após o sucesso da inauguração da Caravana, no Campo de São Bento, o grupo levará para a Zona Norte toda a alegria e animação do carnaval. A apresentação é gratuita e para toda família", disse a Prefeitura na nota.



O projeto tem como objetivo levar a Sinfônica Ambulante, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, em Caravana por diversas regiões de Niterói. Já tendo passado pelo Campo de São Bento, em Icaraí, a fanfarra ainda se apresentará em locais públicos passando por todas as regiões da cidade.



Os encontros da Caravana da Sinfônica Ambulante acontecem mensalmente, sempre no primeiro domingo do mês, e prometem levar muita animação pela cidade, com seu repertório de sucessos nacionais e internacionais, criando um verdadeiro carnaval fora de época.



Sinfônica Ambulante: Fundada há 12 anos, a Sinfônica Ambulante surgiu com a proposta de ocupar espaços públicos com arte e musicalidade. Mistura de instrumentos de sopro e percussão, a fanfarra tem em seu repertório grandes sucessos nacionais e internacionais.



O Parque Palmir Silva fica localizado na Av - R. Dr. Luiz Palmier, s/n - no Barreto, Niterói.



Também no domingo (2/7), a partir das 9h, o Solar do Jambeiro vai receber o inclusivo “Arraiá da Feira Atípica”. Pautado pela diversidade e inclusão, o projeto apoiado pela FAN junta artesanato, gastronomia e música, com apresentação do cantor Leo Castro.



Desenvolvido pela Casa Atípica, o arraiá integra instituições de Niterói voltadas para pautas de pessoas com deficiência (PCDs). O projeto é uma maneira de abrir oportunidade para familiares ou PCDs exporem produções artesanais e gerarem renda. Além da feirinha, o evento vai oferecer brincadeiras típicas para todas as idades.



A agenda do dia ainda conta com o show de Leo Castro. O repertório do artista mistura ritmos nordestinos e músicas autorais, do cancioneiro popular, baiões, forrós pé de serra e releituras da MPB. Focado no público infantil, "O polvo”, “Estalo a língua”, “Sapo da canoa” (Léo Castro), “Anunciação”, Xodó (Clássicos), “Pintinho”, “Pula pula pipoquinha” (Cancioneiro), são canções que não podem faltar.



A Casa Atípica é uma organização sem fins lucrativos que funciona desde 1996. Idealizada por Emanuele Rocha, o principal objetivo do projeto é promover a inclusão social, além de oferecer uma rede de apoio, informação e tratamento multidisciplinar às crianças e adolescentes com deficiência. A iniciativa visa colaborar com o fim do preconceito contra as pessoas com deficiência, promovendo um ambiente de igualdade e oportunidades para a construção de uma sociedade mais humana, tolerante e empática.