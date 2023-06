Niterói marca presença no maior evento de empreendedorismo do Rio

O início da semana (segunda-feira, 26/06) foi marcada pelo maior evento de empreendedorismo do Rio, 'Empreenderio Business Conference 2023', que aconteceu no Jockey Club, no Rio, e teve representante da Região Leste RJ entre os palestrantes. Ao todo foram 60 palestrantes que comentaram sobre 11 painéis, entre eles tecnologia, inovação, negócios, networking, tendências e mercado, por exemplo.



As palestras aconteceram em formato de seminários e falaram sobre diversos temas dentro desses painéis, desde gastronomia, eventos e tecnologista empreendedora até empreendedorismo feminino e gestão pública.



O evento Empreenderio, organizado pelo Instituto João Diniz e Abrasel RJ, contou com diversos players de mercado, entre eles Sandro Pietrobelli, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional Leste Fluminense RJ (Abrasel Regional Leste Fluminense RJ). O empresário comentou sobre a criação da associação e reforçou a importância e força do associativismo forte para isso acontecer.