Após cinco meses desaparecido, polícia dos EUA confirma morte do ator Julian Sands

O artista, de 65 anos, desapareceu em 13 de janeiro nessa região montanhosa conhecida como Monte Baldy, a aproximadamente 3 mil metros de altitude, localizada nos arredores de Los Angeles.



De acordo com o departamento do xerife do condado de San Bernardino, a causa da morte ainda está sendo investigada.



"O processo de identificação do corpo encontrado no Monte Baldy em 24 de junho de 2023 foi finalizado. Foi identificado como sendo de Julian Sands", informou o departamento. "A causa da morte ainda está sendo investigada, à espera de exames adicionais", acrescentou.



Não foram revelados mais detalhes. Sands era um montanhista experiente que dizia ser o homem mais feliz do mundo quando estava "perto do topo de uma montanha em uma gloriosa manhã fria".



Uma série de violentas tempestades atingiu a Califórnia em dezembro e janeiro, com grandes nevascas nos cumes, incluindo no Monte San Antonio.



Carreira

Nascido na Inglaterra e educado no Lord Wandsworth College, em Hampshire, Julian Sands começou sua carreira com papéis coadjuvantes em filmes como "Oxford Blues", aparecendo como o rival romântico do personagem principal de Rob Lowe, e "The Killing Fields", interpretando um jovem correspondente de guerra no Camboja.

Sands se mudou para a Califórnia na década de 1980 após o sucesso de "A Room with a View", um romance do período eduardiano no qual ele foi escalado como o protagonista ao lado de Helena Bonham Carter.

Baseado no romance homônimo de 1908 de E.M. Forster e ambientado na Inglaterra e na Itália, o filme de 1985 foi indicado a oito Oscars, incluindo o de melhor filme, tendo vencido a estatueta de melhor roteiro adaptado, direção de arte e figurino.

Desenvolvendo talento para o gênero de terror, Sands também estrelou como filho de Satanás no thriller sobrenatural de 1989 "Warlock" e sua sequência "Warlock: The Armageddon".

Ele interpretou um especialista em aranhas na comédia de 1990 "Aracnofobia", um cirurgião perverso e obcecado em "Boxing Helena" de 1993 e o papel-título na versão cinematográfica de 1998 de "O Fantasma da Ópera".

Outros filmes do ator incluem "Leaving Las Vegas", "Naked Lunch" e o remake em inglês de "The Girl with the Dragon Tattoo". Ele também apareceu em mais de duas dúzias de programas de televisão, entre eles "Smallville" como o pai biológico do Superman, Jor-El, e como Vladimir Bierko, um antagonista na quinta temporada de "24 Horas"

Nos últimos anos, Sands obteve sucesso aparecendo em shows individuais recitando a poesia de Harold Pinter, John Keats e Percy Shelley, o último dos quais ele interpretou no thriller psicológico de 1986 "Gothic".

Embora nunca tenha sido indicado ao Oscar, Sands namorou Jodie Foster. Os dois co-estrelaram o pouco visto filme independente de 1987 "Siesta".

Mas o ar livre, e o alpinismo em particular, continuaram sendo uma obsessão ao longo da vida. De acordo com uma entrevista de 2020 para a 'Thrive Global', Sands disse que escalar não era sobre ego ou uma "grande corrida heroica para o cume", mas "sobre súplica, sacrifício e humildade".

"Não é tanto uma celebração de si mesmo, mas a erradicação da autoconsciência de alguém. E assim, nessas caminhadas, você se perde, você se torna um recipiente de energia em harmonia com o seu ambiente", explicou na época.

Ele deixa sua segunda esposa, Evgenia Citkowitz, jornalista com quem teve duas filhas. Ele também teve um filho com a primeira esposa, a também jornalista Sarah Harvey.

*Com informações da AFP