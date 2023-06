Mais de 13 piscinas olímpicas de esgoto foram retiradas de canal no Leblon desde janeiro

Rio - A Águas do Rio identificou 15 ligações clandestinas de esgoto no canal da Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, Zona Sul da cidade, entre janeiro e junho deste ano. De acordo com a concessionária, condomínios e estabelecimentos comerciais jogam parte dos dejetos de formas irregulares.

As ligações clandestinas foram encontradas durante fiscalizações do derramamento de esgoto nos rios e rede pluvial que deságuam no canal. Segundo a empresa, os prédios e lojas que possuem alguma irregularidade são notificados e devem se adequar em até 30 dias. Caso não seja cumprido, uma multa é aplicada.

De acordo com a Águas do Rio, há casos em que o responsável pela gestão do prédio não tem conhecimento do problema encontrado pelos técnicos. “Às vezes, uma obra mal feita há muitos anos conectou parte da saída de dejetos do edifício à galeria pluvial, ao invés da rede de esgoto, e o síndico atual é surpreendido com a notícia. Isso faz com que o nosso trabalho não seja só punitivo, mas principalmente corretivo e de conscientização do papel do morador para manter seu prédio regularizado", afirmou Sinval Andrade, superintendente da concessionária.

Mais de 13 piscinas olímpicas de esgoto foram retiradas, apenas este ano, do canal da Visconde de Albuquerque, que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas até a Praia do Leblon. As fiscalizações seguem em andamento até dezembro.



Além disso, através da tecnologia, como robôs com câmeras, a empresa consegue visualizar o interior das tubulações e combater o despejo irregular de esgoto nas galerias de água pluviais que deságuam no canal.

Durante uma das fiscalizações, técnicos da concessionária encontraram uma tubulação quebrada na Rua Duque Estrada, na Gávea, onde o esgoto infiltrava na rede pluvial e chegava ao canal da Visconde de Albuquerque. “Só ali, mais de 30 metros de tubulação antiga e danificada foram trocados, e o vazamento, solucionado. É um trabalho de formiguinha que impacta diretamente na qualidade da água do canal, lagoa e mar, uma vez que tudo está conectado”, explica Maria Alice Scardua Rangel, coordenadora de serviços da Águas do Rio.

O trabalho que está sendo realizado no canal da Visconde de Albuquerque foi feito no entorno do canal da Lineu de Paula Machado, no Jardim Botânico. No ano passado, técnicos da Águas do Rio identificaram que cerca de três litros de esgoto estavam sendo lançados, por segundo, do Hospital Federal da Lagoa, que desaguavam no canal através da galeria de águas pluviais.

Construído na década de 1920, o canal que conecta a Lagoa ao mar recebe as águas de três rios e dois canais. Além disso, conta com mais de 40km de tubulações que formam a rede de esgoto dos bairros Leblon, Gávea e Jardim Botânico, na Zona Sul.