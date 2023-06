Moradores reclamam de escuridão e insegurança nas ruas de São Gonçalo

Os moradores das Ruas Itaperuna, Missouri e adjacências, no bairro Marambaia, em São Gonçalo, reclamam da falta de iluminação pública. Segundo eles, a escuridão deixa o local perigoso e todos são obrigados a conviver com a insegurança. "Estamos largados ao perigo", disse o empresário Gabriel Militão Gomes.

A luz do dia quando acaba tudo fica escuro. Gabriel Militão diz que ele e todos os vizinhos não aquentam mais conviver com o medo. "Risco de dirigir, de andar pela rua que não têm iluminação. Pessoas que precisam voltar do trabalho à noite ou sair cedo é arriscado", reclamou ele.

O problema é antigo e está em várias ruas. O empresário conta a associação de moradores protocolou um pedido na Prefeitura para que a iluminação fosse totalmente concluída no local, mas até agora nada foi feito. Os moradores receberam um novo prazo e agora esperam a obra para 2023. "Recentemente um engenheiro, respondendo pela Prefeitura, veio aqui e nos informou que a iluminação ficaria pronta até o ano que vem", disse.

O empresário lamenta ter que morar em um local com ruas escuras. "Ficamos sem saber até quando isso vai continuar, de fato, a iluminação pública dessas ruas vai continuar até quando?", indagou o morador.



A Rua Missouri, que fica em Marambaia, nunca teve iluminação, e as poucas lâmpadas existentes estão queimadas. No local, segundo um vendedor que não se identificou, vira e mexe um carro é abandonado e queimado assustando os moradores.

A Prefeitura de São Gonçalo respondeu o seguinte texto abaixo sobre a situação:

"As ruas citadas no bairro Marambaia, estão no cronograma das obras de infraestrutura que estão sendo realizadas no bairro. As vias vão receber drenagem e pavimentação.



Sobre a falta de iluminação pública nas vias citadas nos bairros Marambaia e Vista Alegre, o programa Ilumina São Gonçalo está avançando a cada dia e vai contemplar todos os bairros do município com a troca das lâmpadas por LED em todas as ruas.



Caso os moradores queiram solicitar o reparo de lâmpadas específicas podem fazer o registro pelo Aplicativo Colab. As equipes atendem ao chamado seguindo a ordem de chegada dos registros no aplicativo", afirmou o poder público no texto.