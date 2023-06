No Paraná, PF investiga grupo que roubava carga contrabandeada

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 28, a Operação Corsário, que investiga grupo que teria roubado cargas provenientes de "contrabando e descaminho”, em municípios localizados no oeste do Paraná – mais especificamente em Guaíra, Altônia e Umuarama.



As buscas e apreensões foram cumpridas por determinação da Justiça Federal da 1ª Vara Criminal de Guaíra. De acordo com a PF, os suspeitos roubavam “mercadorias contrabandeadas de outros grupos criminosos, muitas vezes utilizando vestimentas e insígnias da Polícia Federal e outras forças policiais”.



A investigação teve início após o recebimento de denúncia que levantou suspeita contra uma residência abandonada, localizada em Guaíra, utilizada para guardar produtos ilícitos.



Após entrar na residência, os agentes descobriram um porão com dois veículos e vários volumes de produtos contrabandeados do Paraguai. Entre eles, “tabaco aromatizado, substância análoga a maconha, brinquedos, aparelhos de telefone celulares, cigarros, Sky TV, além de capas de coletes balísticos, carregadores de pistolas municiados, e várias peças de uniformes militares camuflados”.