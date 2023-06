Noite de stand up comedy com Kwesny no Teatro de São Gonçalo

O Teatro Carequinha (George Savalla Gomes) de São Gonçalo vai receber, neste sábado (1º), às 20h, o comediante Kwesny, com o show de comédia musical ‘O Stand-Up É Brabo!’. O artista, que é sucesso na internet , traz um show repleto de piadas que o público ainda não viu nos vídeos, ideal para curtir e rir com os amigos, em única sessão, neste sábado.Além de comediante, Kwesny é imitador e músico. Iniciou sua carreira em 2011 e viralizou na Internet com vídeos de humor falando de temas cotidianos, além de vídeos de stand up comedy, com um humor peculiar.Para a sessão, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), dois pares de ingressos no dia 29 deste mês, às 10h, para apresentação de sábado, dia 1º de julho, às 20h.Os ingressos podem ser adquiridos através do link: https://www.sympla.com.br/evento/kwesny-show-de-comedia-em-sao-goncalo/2033950