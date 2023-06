Governador convoca mais 443 professores para a rede estadual

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, autorizou a convocação de mais 443 professores aprovados nos concursos promovidos pela Secretaria de Estado de Educação em 2013 e 2014. A chamada foi publicada na edição desta terça-feira (27/6), do Diário Oficial. Os profissionais foram selecionados para os cargos de professor Docente I (18h e 30h semanais).



— Recebemos esses novos professores com a certeza de que eles vão contribuir, efetivamente, para a qualidade do ensino. Mesmo com as limitações do Regime de Recuperação Fiscal, cumprimos a lei, garantindo que nenhum professor da rede estadual receba menos do que o piso nacional do magistério. Ainda há muito a ser feito, mas estamos no caminho certo. Com diálogo e respeito, conseguiremos avançar cada vez na valorização da Educação – declarou o governador.



Na segunda-feira (25/06), a Justiça do Rio manteve a ilegalidade da greve dos professores da rede estadual, mesmo após recurso apresentado pelo Sindicato dos Profissionais da Educação (Sepe).



Com essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Cardozo, na última segunda-feira, fica mantida a multa diária pelo descumprimento da liminar, que determina o fim da paralisação e retorno imediato às salas de aula. Ao negar o recurso, o desembargador entendeu que os alunos ficariam desprovidos do serviço essencial que é o ensino. Amanhã (28/06), haverá uma audiência de conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça, entre o Sepe e os representantes do governo do Estado.



Quanto aos professores convocados, eles deverão se apresentar nas regionais da Seeduc para entrega de documentação. Os novos servidores farão a perícia médica e passarão pelo acolhimento na Seeduc.



A secretária da pasta, Roberta Barreto, celebrou o avanço e reforçou que, neste ano, o governo vem trabalhando pela convocação dos concursados.



- A convocação dos novos professores é fundamental para garantir o acesso e a permanência de nossos jovens em sala de aula. É também o resultado do comprometimento do governador Cláudio Castro com os aprovados nesses concursos — enfatizou a secretária.



Além disso, a Seeduc iniciou, ontem, o projeto “Integração e Acolhimento dos Novos Servidores”, para dar boas-vindas aos 645 profissionais que já haviam sido convocados nos mesmos concursos. Desde agosto de 2021, o Governo do Rio já investiu quase R$ 1 bilhão em benefícios para os profissionais do magistério, concedeu 20% de recomposição para todos os servidores, além de colocar os salários em dia.



A Seeduc acredita que, com diálogo e respeito, conseguirá avançar cada vez mais em conquistas para a Educação.

