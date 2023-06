Incêndio atinge ônibus no Viaduto do Gasômetro

Rio - Um ônibus pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (28), no Viaduto do Gasômetro, no Caju, Zona Portuária do Rio. As chamas e a densa fumaça provocada pelo incêndio interditaram o trânsito na via, no sentido Avenida Brasil.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h17 e, pela urgência, a corporação informou que os quartéis de Benfica e o Central foram atender a ocorrência.

O incêndio atingiu o ônibus na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e, de acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito ficou intenso na região. Ainda segundo o COR, os acessos para a Avenida Francisco Bicalho estão interditados e os desvios estão sendo feitos, em direção à Ponte Rio Niterói, pelas Avenidas Rodrigues Alves e Rio de Janeiro.

A CET-Rio está no local para gerir o tráfego e os bombeiros seguem atuando para conter o fogo. Ainda não há informações sobre vítimas.

*Em atualização